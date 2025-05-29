Бастрыкин заявил о росте почти на 30% преступлений среди подростков в 2025 году
В I квартале 2025 г. поступило 5904 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил «Ведомостям» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, в суд уже направлено 2233 дела. В основном это кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В прошлом году, уточнил Бастрыкин, были выявлены 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из этого числа 15 500 лиц – учащиеся и студенты, 4000 из них ранее совершали преступления, 1400 – ранее судимы, поделился глава СК данными.
Бастрыкин также рассказал, что наибольшая доля подростковой преступности отмечается в республиках Карелия – 6,2% и Коми – 6,1%, в Новгородской области – 5,9%. А наименьшая доля подростковой преступности на фоне общей преступности регионов в Москве – 0,7% и в Чеченской Республике – 0,3%, отметил он.