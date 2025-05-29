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Бастрыкин заявил о росте почти на 30% преступлений среди подростков в 2025 году

Ведомости

В I квартале 2025 г. поступило 5904 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил «Ведомостям» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в суд уже направлено 2233 дела. В основном это кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В прошлом году, уточнил Бастрыкин, были выявлены 21 069 несовершеннолетних, совершивших преступления. Из этого числа 15 500 лиц – учащиеся и студенты, 4000 из них ранее совершали преступления, 1400 – ранее судимы, поделился глава СК данными.

Бастрыкин также рассказал, что наибольшая доля подростковой преступности отмечается в республиках Карелия – 6,2% и Коми – 6,1%, в Новгородской области – 5,9%. А наименьшая доля подростковой преступности на фоне общей преступности регионов в Москве – 0,7% и в Чеченской Республике – 0,3%, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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