Бастрыкин заявил о росте почти на 30% преступлений среди подростков в 2025 году

Бастрыкин также рассказал, что наибольшая доля подростковой преступности отмечается в республиках Карелия – 6,2% и Коми – 6,1%, в Новгородской области – 5,9%. А наименьшая доля подростковой преступности на фоне общей преступности регионов в Москве – 0,7% и в Чеченской Республике – 0,3%, отметил он.