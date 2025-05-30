Росприроднадзор подал иски на 85 млрд рублей из-за разлива мазута
«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», – сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ущерб стал известен уже 4 апреля. Тогда Радионова сообщила, что «Кама шиппинг», которая пользовалась танкером «Волгонефть 212» (собственник – «Каматрансойл»), должна будет выплатить 49,46 млрд руб., а 35,48 млрд руб. – необходимый к возмещению компанией «Волгатранснефть» ущерб. Это собственник второго танкера («Волгонефть 239»).
15 декабря 2024 г. произошел разлив мазута в результате крушения двух танкеров в Черном море. Тогда суда перевозили по 4000 т мазута, нефтепродукты попали в море. Некоторые пляжи Анапы до сих пор не подготовлены к купанию, по данным Роспотребнадзора. По ним разрешено двигаться только специальным автомобилям с громкоговорителями, для остального транспорта или пеших туристов движение запрещено.