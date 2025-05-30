Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Росприроднадзор подал иски на 85 млрд рублей из-за разлива мазута

Ведомости

Росприроднадзор подал в суд на компании, из-за танкеров которых произошел разлив мазута в Керченском проливе, – «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг». Иски на сумму 84,9 млрд руб. касаются возмещения вреда окружающей среде, передает «Интерфакс».

«Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», – сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ущерб стал известен уже 4 апреля. Тогда Радионова сообщила, что «Кама шиппинг», которая пользовалась танкером «Волгонефть 212» (собственник – «Каматрансойл»), должна будет выплатить 49,46 млрд руб., а 35,48 млрд руб. – необходимый к возмещению компанией «Волгатранснефть» ущерб. Это собственник второго танкера («Волгонефть 239»).

15 декабря 2024 г. произошел разлив мазута в результате крушения двух танкеров в Черном море. Тогда суда перевозили по 4000 т мазута, нефтепродукты попали в море. Некоторые пляжи Анапы до сих пор не подготовлены к купанию, по данным Роспотребнадзора. По ним разрешено двигаться только специальным автомобилям с громкоговорителями, для остального транспорта или пеших туристов движение запрещено.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных