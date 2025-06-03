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Суд признал экстремистской и запретил деятельность издателя «Мира танков»

Активы компании «Леста» обращены в доход государства
Ведомости

Суд запретил деятельность и обратил в доход государства активы издателя компьютерной игры «Мир танков» – компании «Леста», передает корреспондент «Ведомостей».

26 апреля Генпрокуратура попросила Таганский райсуд Москвы запретить деятельность владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. По версии прокуратуры, Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в РФ.

До этого суд наложил арест на три ключевых юридических лица «Лесты» – основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя также выступила Генпрокуратура.

«Леста» отрицала обвинения в нарушениях. В Telegram-канале «Леста игры» заявляли, что компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ. Как отмечали в пресс-службе, у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда.

Прежде игра «Мир танков» в России носила название World of Tanks и принадлежала Wargaming. На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». В 2023 г. Wargaming запустила кампанию по поддержке Украины. Публично заявлялось, что средства от купленных игровых спецнаборов в украинской тематике направляются на гуманитарную помощь, в том числе на покупку машин скорой помощи. В России заподозрили компанию в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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