Суд признал экстремистской и запретил деятельность издателя «Мира танков»Активы компании «Леста» обращены в доход государства
Суд запретил деятельность и обратил в доход государства активы издателя компьютерной игры «Мир танков» – компании «Леста», передает корреспондент «Ведомостей».
26 апреля Генпрокуратура попросила Таганский райсуд Москвы запретить деятельность владельца «Лесты» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей «Лесты» в доход государства. По версии прокуратуры, Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют экстремистскую деятельность в РФ.
До этого суд наложил арест на три ключевых юридических лица «Лесты» – основное юрлицо компании, ее московский офис «Леста геймс Москва» и юрлицо, отвечающее за издание игр «Леста геймс эдженси». В качестве взыскателя также выступила Генпрокуратура.
«Леста» отрицала обвинения в нарушениях. В Telegram-канале «Леста игры» заявляли, что компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ. Как отмечали в пресс-службе, у бизнеса нет оснований скрывать информацию или опасаться решения суда.
Прежде игра «Мир танков» в России носила название World of Tanks и принадлежала Wargaming. На фоне начала спецоперации на Украине в 2022 г. Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала бизнес «Лесте». В 2023 г. Wargaming запустила кампанию по поддержке Украины. Публично заявлялось, что средства от купленных игровых спецнаборов в украинской тематике направляются на гуманитарную помощь, в том числе на покупку машин скорой помощи. В России заподозрили компанию в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ).