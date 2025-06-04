В Госдуму внесли законопроект о медосмотрах персонала экспериментальной авиации

Законопроект также предусматривает прохождение обязательного медосвидетельствования как условие допуска к полету. В пояснительной записке указано, что новые меры введены в целях безопасности экспериментальной авиации и приведения нормативной базы в соответствие с существующей практикой. Сейчас обязательные предварительные и периодические медосмотры официально установлены только для персонала гражданской и государственной авиации.