В Госдуму внесли законопроект о медосмотрах персонала экспериментальной авиации
В Госдуму внесли законопроект о проведении обязательного медицинского освидетельствования для персонала экспериментальной авиации. Инициатива опубликована на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект также предусматривает прохождение обязательного медосвидетельствования как условие допуска к полету. В пояснительной записке указано, что новые меры введены в целях безопасности экспериментальной авиации и приведения нормативной базы в соответствие с существующей практикой. Сейчас обязательные предварительные и периодические медосмотры официально установлены только для персонала гражданской и государственной авиации.
К экспериментальной относится авиация, используемая для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, указано в «Воздушном кодексе РФ».
В апреле Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий создание нового класса (Н) воздушного пространства специально для полетов гражданских беспилотников на высоте до 150 м. Разрешения на использование воздушного пространства для таких полетов также не потребуется, при условии, что скорость дрона не превышает 450 км/ч.