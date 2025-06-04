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В Госдуму внесли законопроект о медосмотрах персонала экспериментальной авиации

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о проведении обязательного медицинского освидетельствования для персонала экспериментальной авиации. Инициатива опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также предусматривает прохождение обязательного медосвидетельствования как условие допуска к полету. В пояснительной записке указано, что новые меры введены в целях безопасности экспериментальной авиации и приведения нормативной базы в соответствие с существующей практикой. Сейчас обязательные предварительные и периодические медосмотры официально установлены только для персонала гражданской и государственной авиации.

К экспериментальной относится авиация, используемая для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, указано в «Воздушном кодексе РФ».

В апреле Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий создание нового класса (Н) воздушного пространства специально для полетов гражданских беспилотников на высоте до 150 м. Разрешения на использование воздушного пространства для таких полетов также не потребуется, при условии, что скорость дрона не превышает 450 км/ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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