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Овечкин встретился с Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер со своим номером

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин встретился в России с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Хоккеист подарил ей свитер со своей фамилией и номером, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.

Овечкин посетил Совет Федерации, вернувшись в Россию на период перерыва в НХЛ. Матвиенко спросила спортсмена, как ему удалось «стать первым и лучшим».

 «За счет работы. Работа здесь такая, у меня такая», – ответил хоккеист.

Спикер Совфеда сочла ответ достойным и подчеркнула, что Овечкин является символом для молодых людей, занимающихся хоккеем.

В конце мая супруга Овечкина Анастасия Шубская сообщала, что их семья вернется в Москву после того, как контракт ее мужа с Washington Capitals окончится. Овечкина ждет еще один сезон в НХЛ.

В апреле текущего года Овечкин превзошел рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб. Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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