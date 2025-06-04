Овечкин встретился с Матвиенко и подарил ей хоккейный свитер со своим номером
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин встретился в России с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Хоккеист подарил ей свитер со своей фамилией и номером, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.
Овечкин посетил Совет Федерации, вернувшись в Россию на период перерыва в НХЛ. Матвиенко спросила спортсмена, как ему удалось «стать первым и лучшим».
«За счет работы. Работа здесь такая, у меня такая», – ответил хоккеист.
Спикер Совфеда сочла ответ достойным и подчеркнула, что Овечкин является символом для молодых людей, занимающихся хоккеем.
В конце мая супруга Овечкина Анастасия Шубская сообщала, что их семья вернется в Москву после того, как контракт ее мужа с Washington Capitals окончится. Овечкина ждет еще один сезон в НХЛ.
В апреле текущего года Овечкин превзошел рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб. Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.