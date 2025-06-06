Экс-губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Мещанский районный суд Москвы продлил до 15 сентября срок содержания под стражей бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в суде Смирнов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест. По его словам, он не намерен скрываться от следствия и мешать ему, если окажется на свободе.
В середине апреля Смирнов и бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов были задержаны и доставлены в Москву. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие инкриминирует фигурантам хищение свыше 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Было предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, когда еще занимал пост замгубернатора региона, организовали хищение средств совместно с руководством корпорации.