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Пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях выплатят более 88 млн рублей

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Пострадавшим при терактах на ж/д путях в Брянской и Курской областях 1 июня выплатят более 88 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. Финансовую помощь направят из федерального бюджета.

Министерство подготовило соответствующий проект распоряжения и внесло его на рассмотрение в правительство РФ. Предполагается также, что выплаты членам семей тех, кто погиб при терактах, и пострадавшим поступят после издания документа.

В ведомстве напомнили, что при теракте единовременное пособие членам семей погибших граждан составляет более 1,5 млн руб. Гражданам, которые получили вред здоровью высокой или средней тяжести, полагается выплата в размере 627 000 руб., если же пострадавший получил легкий вред, ему выплатят 313 500 руб.

В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 119. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».

Российские власти обвинили в организации подрывов Украину. Следственный комитет России признал произошедшее терактами. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, в Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства, а в Курской – пять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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