Пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях выплатят более 88 млн рублей
Пострадавшим при терактах на ж/д путях в Брянской и Курской областях 1 июня выплатят более 88 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. Финансовую помощь направят из федерального бюджета.
Министерство подготовило соответствующий проект распоряжения и внесло его на рассмотрение в правительство РФ. Предполагается также, что выплаты членам семей тех, кто погиб при терактах, и пострадавшим поступят после издания документа.
В ведомстве напомнили, что при теракте единовременное пособие членам семей погибших граждан составляет более 1,5 млн руб. Гражданам, которые получили вред здоровью высокой или средней тяжести, полагается выплата в размере 627 000 руб., если же пострадавший получил легкий вред, ему выплатят 313 500 руб.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях. В последней конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, число пострадавших достигло 119. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».