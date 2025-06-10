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Сотрудники МВД получили новую форму

Ведомости

С 10 июня в России обновились нормы вещевого обеспечения для сотрудников полиции, а также изменилось описание форменной одежды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Теперь полицейские получили доступ к новым предметам одежды: демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. Кроме того, сотрудники МВД будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного. Вместо трех шерстяных брюк теперь выдают только двое.

Женская форма также претерпела изменения. Так, шерстяная фуражка заменена на шерстяную пилотку. А зимние или демисезонные полусапоги на меху заменены на сапоги. Поясняется, что тип выдаваемой обуви будет зависеть от климатических особенностей региона.

18 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Документ уточняет детали униформы, включая новые элементы шитья и нашивок. Особые изменения коснулись представителей высшего командования ФСБ и сотрудников Главного управления специальных программ при президенте. Сообщалось, что теперь для сотрудников ФСО предусмотрены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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