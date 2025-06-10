Сотрудники МВД получили новую форму

Теперь полицейские получили доступ к новым предметам одежды: демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. Кроме того, сотрудники МВД будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного. Вместо трех шерстяных брюк теперь выдают только двое.