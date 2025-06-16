Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июняМера принята в связи с боевыми действиями между Ираном и Израилем
Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня включительно. Это следует из информации на сайте компании.
До этого авиакомпания отменила рейсы в Россию на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем – большинство рейсов в Россию проходили через воздушное пространство Ирана. Ограничение действовало до 16 июня, теперь оно продлено еще на четыре дня.
На фоне отмены рейсов порядка 2000 россиян застряли в ОАЭ, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
15 июня АТОР сообщила, что Air Arabia начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, 16 июня.
Российские авиакомпании продолжают выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, заявляли в Росавиации. При этом, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, полеты стали длиннее.