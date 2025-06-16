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Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

Мера принята в связи с боевыми действиями между Ираном и Израилем
Ведомости

Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня включительно. Это следует из информации на сайте компании.

До этого авиакомпания отменила рейсы в Россию на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем – большинство рейсов в Россию проходили через воздушное пространство Ирана. Ограничение действовало до 16 июня, теперь оно продлено еще на четыре дня.

На фоне отмены рейсов порядка 2000 россиян застряли в ОАЭ, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

15 июня АТОР сообщила, что Air Arabia начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, 16 июня.

Российские авиакомпании продолжают выполнять регулярные рейсы в аэропорты ОАЭ и обратно, заявляли в Росавиации. При этом, в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, полеты стали длиннее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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