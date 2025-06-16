Air Arabia отменила рейсы в Россию до 20 июня

До этого авиакомпания отменила рейсы в Россию на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем – большинство рейсов в Россию проходили через воздушное пространство Ирана. Ограничение действовало до 16 июня, теперь оно продлено еще на четыре дня.