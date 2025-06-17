У экс-замглавы Минобороны Иванова обнаружили долги по кредиту в 175 млн рублей
Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова хотят обанкротить по кредиту, долг по которому достиг 175 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице в Москве площадью 300 кв. м. Банк ПСБ, требующий обанкротить экс-замглавы МО, оценил ее и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн руб. За счет них был куплен дом в подмосковных Раздорах.
По словам его адвоката Дениса Балуева, 175 млн руб. и есть полная цена дома. Балуев уточнил, что из-за невозможности выплатить эту сумму кредита ПСБ обратился в Арбитражный суд с соответствующим заявлением.
17 июня стало известно, что ПСБ подал исковое заявление с требованием запустить процедуру банкротства в отношении Иванова. Балуев сообщал, что заявление связано с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова.
Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. Позже стало известно, что он обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».