У экс-замглавы Минобороны Иванова обнаружили долги по кредиту в 175 млн рублей

Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. Позже стало известно, что он обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».