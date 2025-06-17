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У экс-замглавы Минобороны Иванова обнаружили долги по кредиту в 175 млн рублей

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Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова хотят обанкротить по кредиту, долг по которому достиг 175 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице в Москве площадью 300 кв. м. Банк ПСБ, требующий обанкротить экс-замглавы МО, оценил ее и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн руб. За счет них был куплен дом в подмосковных Раздорах.

По словам его адвоката Дениса Балуева, 175 млн руб. и есть полная цена дома. Балуев уточнил, что из-за невозможности выплатить эту сумму кредита ПСБ обратился в Арбитражный суд с соответствующим заявлением.

17 июня стало известно, что ПСБ подал исковое заявление с требованием запустить процедуру банкротства в отношении Иванова. Балуев сообщал, что заявление связано с обеспечительными мерами, наложенными на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова.

Иванов находится под арестом с апреля 2024 г. Его обвиняют получении взятки и растрате. По версии следствия, бывший чиновник с другим фигурантом получили взятку размером около 1,19 млрд руб. в ходе проведения подрядных и субподрядных работ. Позже стало известно, что он обвиняется в растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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