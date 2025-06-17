Как ботокс помогает после травм, инсульта и от депрессии

Как ботокс помогает после травм, инсульта и от депрессииЭксперты рассказали о применении препарата в медицине
Ботулотоксин типа А, известный многим как средство для коррекции морщин, применяется в различных областях медицины. Как рассказала «Ведомостям» Алиса Шарова, доцент факультета ДПО Пироговского университета, этот препарат не только предотвращает старение, но и эффективен в других сферах.
Ботулотоксин применяют при лечении рубцов, розацеа и выпадения волос.
В офтальмологии его используют при косоглазии и для коррекции положения века после операций.
В неврологии ботулотоксин применяют при мышечной спастичности, включая детский церебральный паралич и постинсультные состояния.
Также он нашел применение в урологии (диссинергия мочевого пузыря), гинекологии (лечение вагинизма) и проктологии (анальные трещины).
Ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко подтверждает, что ботулотоксин – это серьезный медицинский препарат с доказанной эффективностью. Например, в неврологии его используют при парезах после травм и инсультов, а также для снижения болевого синдрома. По его словам, «синдром потных ладошек» (гипергидроз) также может эффективно лечиться уколами ботулотоксина типа А, причем эффект сохраняется до года.
Сейчас в мире проводится более 100 клинических исследований ботулотоксина, не связанных с косметологией и неврологией. Более 30 из них изучают его применение при депрессии. Как объясняет Борозденко, инъекции в мимическую мускулатуру блокируют мышцы, отвечающие за выражение негативных эмоций, что может прервать цикл их усиления. Также исследуется его влияние на хронический болевой синдром.
Несмотря на популярность в косметологии, ботулинотерапия остается временной процедурой: эффект длится 3–6 месяцев, после чего функция мышц восстанавливается. Метод относительно безопасен при правильном применении, хотя в редких случаях возможны осложнения.
Традиционно зарубежные препараты («Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин») считаются эталоном, но российские аналоги («Релатокс», «Миотокс») становятся все более востребованными благодаря доступной цене и улучшающемуся качеству. Выбор препарата зависит от рекомендаций специалиста, его опыта и клинических данных.
О том, как отечественные производители стали лидерами российского рынка «ботокса», – в материале «Ведомостей».