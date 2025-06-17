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Общество

Как ботокс помогает после травм, инсульта и от депрессии

Эксперты рассказали о применении препарата в медицине
Ведомости

Ботулотоксин типа А, известный многим как средство для коррекции морщин, применяется в различных областях медицины. Как рассказала «Ведомостям» Алиса Шарова, доцент факультета ДПО Пироговского университета, этот препарат не только предотвращает старение, но и эффективен в других сферах.

  • Ботулотоксин применяют при лечении рубцов, розацеа и выпадения волос.

  • В офтальмологии его используют при косоглазии и для коррекции положения века после операций.

  • В неврологии ботулотоксин применяют при мышечной спастичности, включая детский церебральный паралич и постинсультные состояния.

  • Также он нашел применение в урологии (диссинергия мочевого пузыря), гинекологии (лечение вагинизма) и проктологии (анальные трещины).

Ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко подтверждает, что ботулотоксин – это серьезный медицинский препарат с доказанной эффективностью. Например, в неврологии его используют при парезах после травм и инсультов, а также для снижения болевого синдрома. По его словам, «синдром потных ладошек» (гипергидроз) также может эффективно лечиться уколами ботулотоксина типа А, причем эффект сохраняется до года.

Сейчас в мире проводится более 100 клинических исследований ботулотоксина, не связанных с косметологией и неврологией. Более 30 из них изучают его применение при депрессии. Как объясняет Борозденко, инъекции в мимическую мускулатуру блокируют мышцы, отвечающие за выражение негативных эмоций, что может прервать цикл их усиления. Также исследуется его влияние на хронический болевой синдром.

Несмотря на популярность в косметологии, ботулинотерапия остается временной процедурой: эффект длится 3–6 месяцев, после чего функция мышц восстанавливается. Метод относительно безопасен при правильном применении, хотя в редких случаях возможны осложнения.

Уход зарубежных фармкомпаний поспособствовал росту рынка российского «ботокса»

Традиционно зарубежные препараты («Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин») считаются эталоном, но российские аналоги («Релатокс», «Миотокс») становятся все более востребованными благодаря доступной цене и улучшающемуся качеству. Выбор препарата зависит от рекомендаций специалиста, его опыта и клинических данных.

О том, как отечественные производители стали лидерами российского рынка «ботокса», – в материале «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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