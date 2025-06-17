Как ботокс помогает после травм, инсульта и от депрессии

Ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко подтверждает, что ботулотоксин – это серьезный медицинский препарат с доказанной эффективностью. Например, в неврологии его используют при парезах после травм и инсультов, а также для снижения болевого синдрома. По его словам, «синдром потных ладошек» (гипергидроз) также может эффективно лечиться уколами ботулотоксина типа А, причем эффект сохраняется до года.