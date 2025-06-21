Страховая часть пенсии будет проиндексирована по темпу роста зарплат с 1 апреля

В следующем году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – по уровню роста доходов Социального фонда. Котяков напомнил, что пенсия состоит из двух частей – страховой и фиксированной. Страховая часть будет индексироваться по уровню темпов зарплаты.