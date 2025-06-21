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Страховая часть пенсии будет проиндексирована по темпу роста зарплат с 1 апреля

Ведомости

Индексация страховой части пенсии по темпу роста заработной платы запланирована в России с 1 апреля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В следующем году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – по уровню роста доходов Социального фонда. Котяков напомнил, что пенсия состоит из двух частей – страховой и фиксированной. Страховая часть будет индексироваться по уровню темпов зарплаты.

«То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют – по уровню роста доходов Социального фонда», – приводит его заявление ТАСС.

Министр добавил, что двойная индексация будет учитываться при подготовке бюджета на 2026 г. Подсчет параметров бюджета Социального фонда на 2026–2028 гг. в рамках текущего прогноза социально-экономического развития уже ведется.

В мае член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о повышении с 1 августа работающим пенсионерам пенсии на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала. С 1 октября также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.

По состоянию на 1 января 2025 г. на учете в системе Социального фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии человек должен достичь пенсионного возраста, иметь по меньшей мере 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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