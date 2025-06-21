Страховая часть пенсии будет проиндексирована по темпу роста зарплат с 1 апреля
Индексация страховой части пенсии по темпу роста заработной платы запланирована в России с 1 апреля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В следующем году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля – по уровню роста доходов Социального фонда. Котяков напомнил, что пенсия состоит из двух частей – страховой и фиксированной. Страховая часть будет индексироваться по уровню темпов зарплаты.
«То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют – по уровню роста доходов Социального фонда», – приводит его заявление ТАСС.
Министр добавил, что двойная индексация будет учитываться при подготовке бюджета на 2026 г. Подсчет параметров бюджета Социального фонда на 2026–2028 гг. в рамках текущего прогноза социально-экономического развития уже ведется.
В мае член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о повышении с 1 августа работающим пенсионерам пенсии на баллы, полученные за 2024 г. Они могут набрать до трех баллов индивидуального пенсионного капитала. С 1 октября также на 4,5% будут повышены пенсии работников силовых структур.
По состоянию на 1 января 2025 г. на учете в системе Социального фонда находятся 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн человек, выплаты по инвалидности – 2,2 млн. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, социальные – 3,4 млн. Для назначения страховой пенсии человек должен достичь пенсионного возраста, иметь по меньшей мере 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.