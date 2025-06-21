Суд Амстердама продлил срок заключения экс-игрока московского «Спартака» Промеса

20 июня Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды. По прибытии в страну его перевели в дом предварительного заключения. Там он начнет отбывать наказание в 7,5 года лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату и причастность к контрабанде наркотиков.