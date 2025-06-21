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Суд Амстердама продлил срок заключения экс-игрока московского «Спартака» Промеса

Ведомости

Апелляционный суд Амстердама продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом рассказала «РИА Новости» руководитель отдела коммуникаций и информации суда Анья Зандберген.

20 июня Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды. По прибытии в страну его перевели в дом предварительного заключения. Там он начнет отбывать наказание в 7,5 года лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату и причастность к контрабанде наркотиков.

De Telegraaf писало, что если приговоры Промеса останутся в силе после рассмотрения апелляции, он может быть условно-досрочно освобожден в 2030 г.

12 июня Промеса задержали в его доме. Причиной стал запрос об экстрадиции с голландской стороны. Это произошло после того, как адвокат бывшего игрока Джем Полат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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