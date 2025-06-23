Суд в Москве ликвидировал фонд «Мемориал»

В исковом заявлении отмечалось, что фонд не обладает имуществом, необходимым для реализации своих целей, а вероятность его получения отсутствует. Также указывалось, что организация фактически не ведет деятельность для достижения цели, ради которой она была создана, и не планирует возобновлять работу. На балансе фонда нет имущества, денежных средств, а также отсутствуют движения по счетам. При этом задолженностей по налогам у организации нет.