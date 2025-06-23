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Суд в Москве ликвидировал фонд «Мемориал»

Ведомости

Тверской суд Москвы принял решение о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал» (считается в России иноагентом). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой  на материалы дела.

Суд удовлетворил иск учредителя фонда. Решение было принято на заседании правления.

В исковом заявлении отмечалось, что фонд не обладает имуществом, необходимым для реализации своих целей, а вероятность его получения отсутствует. Также указывалось, что организация фактически не ведет деятельность для достижения цели, ради которой она была создана, и не планирует возобновлять работу. На балансе фонда нет имущества, денежных средств, а также отсутствуют движения по счетам. При этом задолженностей по налогам у организации нет.

Фонд «Мемориал» был создан в 2013 г. В декабре 2021 г. Верховный суд России (ВС) ликвидировал организацию. Генпрокуратура потребовала ликвидации фонда из-за систематического нарушения требований об обязательной маркировке в качестве «иностранных агентов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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