Суд в Москве ликвидировал фонд «Мемориал»
Тверской суд Москвы принял решение о ликвидации Фонда содействия историческому и правовому просвещению «Мемориал»
Суд удовлетворил иск учредителя фонда. Решение было принято на заседании правления.
В исковом заявлении отмечалось, что фонд не обладает имуществом, необходимым для реализации своих целей, а вероятность его получения отсутствует. Также указывалось, что организация фактически не ведет деятельность для достижения цели, ради которой она была создана, и не планирует возобновлять работу. На балансе фонда нет имущества, денежных средств, а также отсутствуют движения по счетам. При этом задолженностей по налогам у организации нет.
Фонд «Мемориал» был создан в 2013 г. В декабре 2021 г. Верховный суд России (ВС) ликвидировал организацию. Генпрокуратура потребовала ликвидации фонда из-за систематического нарушения требований об обязательной маркировке в качестве «иностранных агентов».