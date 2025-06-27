Росавиация отменила ограничения в аэропортах Саратова и Самары

Мера действовала с раннего утра. Об отмене ограничений в Самаре Кореняко проинформировал в 07:50 мск, о возвращении к штатной работе саратовского аэропорта – в 08:19 мск. По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару.