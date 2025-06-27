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Росавиация отменила ограничения в аэропортах Саратова и Самары

Ведомости

В аэропортах Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч») отменили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера действовала с раннего утра. Об отмене ограничений в Самаре Кореняко проинформировал в 07:50 мск, о возвращении к штатной работе саратовского аэропорта – в 08:19 мск. По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару.

В ночь на 27 июня дежурные средства ПВО сбили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Ростовской области были отражены атаки 19 БПЛА, в Волгоградской – 13. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Крыму. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Белгородской, Брянской и Самарской областях.

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