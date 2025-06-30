Недалеко от Ливии взорвался нефтяной танкер

По данным Bloomberg, в начале апреля судно «Виламура» зашло в российский порт Усть-Луга, где загрузило сырье казахстанского происхождения. В мае корабль также заходил на терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от российского порта Новороссийск, где также в него загрузили казахстанскую нефть.