Недалеко от Ливии взорвался нефтяной танкер
Недалеко от Ливии взорвался танкер «Виламура», перевозивший 1 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на менеджера судна. Причина произошедшего пока не установлена.
Собеседник агентства рассказал, что сейчас корабль отбуксировали в Грецию. Там специалисты проведут оценку ущерба. По данным Bloomberg, в результате взрыва произошло поступление воды, машинное отделение судна оказалось затоплено. Загрязнений обнаружено не было, члены экипажа также не пострадали.
Как пишет агентство, в последние месяцы произошла серия взрывов на нефтяных танкерах, которые заходили в российские порты. После обнаружения закономерности судовладельцы начали проверять корпуса кораблей на наличие мин.
По данным Bloomberg, в начале апреля судно «Виламура» зашло в российский порт Усть-Луга, где загрузило сырье казахстанского происхождения. В мае корабль также заходил на терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от российского порта Новороссийск, где также в него загрузили казахстанскую нефть.
В конце февраля Reuters писало, что за последний месяц из-за взрывов в Средиземном море были повреждены три нефтяных танкера. Агентство обращает внимание, что эти инциденты стали первыми случаями повреждения невоенных судов из-за взрывов в центральной части Средиземного моря за последние десятилетия.
Перевозивший нефть танкер Seacharm компании Thenamaris также пострадал от взрыва у турецкого порта Джейхан в конце января. Кроме того, у берегов Ливии в феврале был поврежден танкер Grace Ferrum под либерийским флагом, перевозивший химикаты и нефтепродукты.