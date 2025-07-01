Семьям погибших при атаке БПЛА в Удмуртии выплатят по 1,5 млн рублей

На фоне произошедшего администрация Ижевска отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. В том числе отменены события ко Дню ветерана боевых действий: автопробег, концерт в Летнем саду им. М. Горького и световая инсталляция на светомузыкальном фонтане. Также не состоится митинг-концерт, приуроченный к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».