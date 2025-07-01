Семьям погибших при атаке БПЛА в Удмуртии выплатят по 1,5 млн рублей
Семьи погибших при атаке беспилотника в Удмуртии получат компенсации в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Пострадавшим будут выплачены суммы от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от тяжести полученных ранений.
Глава республики Александр Бречалов утром 1 июля сообщил, что в результате удара ВСУ погибли три человека, еще 35 получили ранения, в том числе 10 – тяжелые. Он посетил место происшествия и сообщил, что очаг возгорания ликвидирован, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, в том числе с участием специалистов федеральных клиник.
Бречалов доложил о случившемся президенту России. Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 июля заявил, что удары по ВСУ по мирным городам РФ осуждаются в Кремле. По его словам, российские военные принимают меры для минимизации рисков украинских атак.
На фоне произошедшего администрация Ижевска отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. В том числе отменены события ко Дню ветерана боевых действий: автопробег, концерт в Летнем саду им. М. Горького и световая инсталляция на светомузыкальном фонтане. Также не состоится митинг-концерт, приуроченный к пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».