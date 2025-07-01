По материалам РКН с начала года возбудили 72 уголовных дела против иноагентов

«Это ресурсы, которые нарушали действующее законодательство и использовались для деструктивной информационной деятельности», – отметил Субботин (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщил, что в текущем году ограничен доступ к 410 информационным ресурсам организаций, признанных нежелательными, включая материалы, распространявшие призывы к дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов.