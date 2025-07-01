По материалам РКН с начала года возбудили 72 уголовных дела против иноагентов
В 2025 г. Роскомнадзор составил 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, признанных иностранными агентами. По этим материалам Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 72 человек. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
По его словам, за нарушение порядка деятельности иностранных агентов были наложены административные штрафы на сумму более 6 млн руб. Кроме того, ограничен доступ к 87 интернет-ресурсам и материалам, распространявшим запрещенную в России информацию.
«Это ресурсы, которые нарушали действующее законодательство и использовались для деструктивной информационной деятельности», – отметил Субботин (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщил, что в текущем году ограничен доступ к 410 информационным ресурсам организаций, признанных нежелательными, включая материалы, распространявшие призывы к дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов.
Дополнительно были заблокированы 67 фейковых страниц, имитирующих официальные сайты органов власти, созданные с целью введения граждан в заблуждение и сбора их персональных данных.
Ранее следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (считается в России иноагентом) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). По той же статье было возбуждено дело в отношении блогера Ильи Варламова