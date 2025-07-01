Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Юрия Дудя

30 июня московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента. В прокуратуре пояснили, что дважды в течение года Дудь привлекался к административной ответственности из-за нарушения порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Тем не менее он продолжил распространять материалы без указания на то, что они распространены иноагентом, говорится в сообщении.