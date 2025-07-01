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Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Юрия Дудя

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (считается в России иноагентом) по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

По версии следствия, он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах не позднее 19 мая. Сейчас следствие рассматривает вопрос об объявлении Дудя в розыск.

30 июня московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента. В прокуратуре пояснили, что дважды в течение года Дудь привлекался к административной ответственности из-за нарушения порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Тем не менее он продолжил распространять материалы без указания на то, что они распространены иноагентом, говорится в сообщении.

21 апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

Кузьминский районный суд Москвы 28 февраля оштрафовал журналиста по аналогичной статье на 40 000 руб. 12 марта Московский городской суд признал законным решение о штрафе журналисту за отсутствие маркировки иноагента.

Минюст России включил Дудя в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. В октябре 2024 г. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск журналиста к ведомству. Претензия Дудя заключалась в том, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иноагента.

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