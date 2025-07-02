Клишас: диаспоры не имеют права диктовать России и ее народу свои правила

1 июля сотрудники МВД Азербайджана задержали две группы россиян в ходе «пресечения деятельности организованных преступных групп, в состав которых входили граждане России». Задержанных обвиняют в перевозке наркотических веществ из Ирана, их онлайн-продаже и киберпреступлениях. Генпрокуратура республики также возбудила уголовное дело о смерти двух азербайджанцев – граждан России, задержанных российскими правоохранителями в Екатеринбурге по обвинению в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 гг. В Азербайджане считают, что 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова убили во время задержания.