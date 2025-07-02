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Клишас: диаспоры не имеют права диктовать России и ее народу свои правила

Ведомости

Никакие диаспоры не могут диктовать свои правила Российскому государству и его гражданам. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – подчеркнул Клишас.

27 июня сотрудники Росгвардии, МВД и ФСБ России задержали в Екатеринбурге более 50 уроженцев Азербайджана. Задержания были связаны с уголовным делом об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. 28 июня МИД Азербайджана призвал Россию расследовать оперативные действия, при которых погибли два человека и несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения. Организация объединенных наций (ООН) выразила обеспокоенность усилением напряженности между Россией и Азербайджаном.

1 июля сотрудники МВД Азербайджана задержали две группы россиян в ходе «пресечения деятельности организованных преступных групп, в состав которых входили граждане России». Задержанных обвиняют в перевозке наркотических веществ из Ирана, их онлайн-продаже и киберпреступлениях. Генпрокуратура республики также возбудила уголовное дело о смерти двух азербайджанцев – граждан России, задержанных российскими правоохранителями в Екатеринбурге по обвинению в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 гг. В Азербайджане считают, что 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова убили во время задержания.

В этот же день на допрос в Екатеринбурге был доставлен глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлинский: он проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, погибших при задержании в рамках расследования дела о покушениях и убийствах.

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