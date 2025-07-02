Приставы возбудили исполнительное производство против бизнесмена Араса Агаларова
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство в отношении азербайджанского бизнесмена Араса (Араза) Агаларова, свидетельствуют данные из реестра должников физлиц.
Согласно картотеке, производство было начато 26 июня, тогда как Пресненский районный суд Москвы выдал соответствующий исполнительный лист еще 7 мая.
Агаларов является владельцем группы компаний Crocus Group. В 2020 г. занял 55-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в $1,7 млрд.
Он родился 8 ноября 1955 г. в Баку. В 1977 г. окончил учебу в Бакинском политехническом институте по специальности «многоканальная электросвязь». После обучения Агаларов получил распределение на Бакинскую телефонную станцию. В 1979 г. его перевели в Республиканский комитет профсоюза работников связи, а через два года выбрали председателем профсоюза Бакинской междугородной телефонной станции.
В 1983 г. Агаларов начал обучение в аспирантуре Высшей школы профсоюзного движения Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) им. Н. М. Шверника в Москве. По окончании учебы его отправили в качестве инструктора в Бакинский городской комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса, а уже в 1988 г. перевели в московский Научный центр ВЦСПС на должность младшего научного сотрудника.
В том же году Агаларов создал торгово-закупочный кооператив «Шафран». Компания поставляла в магазины duty-free всех московских аэропортов сувенирную продукцию. Магазины могли закупать продукцию только у юридических лиц, поэтому компания Агаларова сначала скупала сувениры на рынках, а затем начала собственное производство.
На заработанную валюту через открытое в 1989 г. совместное российско-американское предприятие «Крокус интернэшнл» закупалось компьютерное оборудование для продажи в Москве. Агаларов стал директором предприятия, а в 1993 г. стал президентом «Крокус интернэшнл» (Crocus International), из которого в дальнейшем вырастет группа компаний Crocus Group.
В начале 90-х основными направлениями деятельности Агаларова были организация выставок на ВВЦ и в «Экспоцентре» на Красной Пресне, а также торговля. К середине 90-х структуры Агаларова контролировали треть московского рынка одежды и обуви класса люкс. В 1997 г. компания построила один из первых клубных домов в Москве – Agalarov House. В феврале 1998 г. Crocus Group открывала первый из гипермаркетов товаров для дома, дачи и ремонта «Твой дом».
В 2000 г. Агаларов продает бизнес, связанный с выставками, часть полученных средств он вкладывает в строительство торгово-выставочного комплекса «Крокус-сити» в подмосковном Красногорске. В 2002 г. он открыл торговый комплекс «Крокус сити молл». В 2004 г. рядом с ним открылся международный выставочный центр «Крокус экспо», который за три года показал рост выручки в 14 раз. В 2009 г. в структуру «Крокус сити» вошел концертный зал Crocus City Hall.
В 2009 г. Crocus Group начала выполнять госзаказы в качестве генерального подрядчика. Среди проектов – строительство кампуса и набережной для Дальневосточного федерального университета, объектов космодрома Восточный, двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 г. – «Ростех Арена» и «Ростов Арена» и др.