Приставы возбудили исполнительное производство против бизнесмена Араса Агаларова

В 2000 г. Агаларов продает бизнес, связанный с выставками, часть полученных средств он вкладывает в строительство торгово-выставочного комплекса «Крокус-сити» в подмосковном Красногорске. В 2002 г. он открыл торговый комплекс «Крокус сити молл». В 2004 г. рядом с ним открылся международный выставочный центр «Крокус экспо», который за три года показал рост выручки в 14 раз. В 2009 г. в структуру «Крокус сити» вошел концертный зал Crocus City Hall.