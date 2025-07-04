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Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве

Предварительная причина смерти – самоубийство
Ведомости

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве, он мог совершить самоубийство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели – самоубийство», – сказал собеседник агентства. «МК» пишет, что у жены погибшего случилась истерика, ей потребовалась помощь врачей. 

Бадалов родился в 1962 г. в Краснодаре. С 1999 по 2001 г. был консультантом Информационного центра научного парка МГУ. Работал первым заместителем гендиректора, вице-президентом и генеральным конструктором ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) в 2007–2019 гг. Потом занимал пост директора подведомственного Минцифры НИИ «Восход». Занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 г., где курировал вопросы цифровых технологий и автоматизации хозяйственной деятельности.

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