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Умер автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу

Ведомости

Американский композитор Мартин Фултерман (псевдоним Марк Сноу) умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет Variety.

По данным издания, Фултерман умер в своем доме в штате Коннектикут.

Фултерман родился 26 августа 1946 г. в Бруклине. Начал заниматься фортепиано в 10 лет и получил образование в одном из крупнейших американских высших учебных заведений – Джульярдской школе. В 1970-х гг. писал музыку для симфонических оркестров. В 1974 г. переехал в Лос-Анджелес, где написал свою дебютную композицию написал для сериала «Новички» (The Rookies) под псевдонимом Марк Сноу.

Одной из его самых известных работ стала музыкальная тема для телесериала «Секретные материалы» (The X Files). Композитор также написал музыку для сериалов «Тайна Смолвиля» (Smallville), «Говорящая с призраками» (Ghost Whisperer), «Супруги Харт» (Hart to Hart) и др. В общей сложности принял участие в более 250 проектов.

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