Умер автор музыки к «Секретным материалам» Марк Сноу

Фултерман родился 26 августа 1946 г. в Бруклине. Начал заниматься фортепиано в 10 лет и получил образование в одном из крупнейших американских высших учебных заведений – Джульярдской школе. В 1970-х гг. писал музыку для симфонических оркестров. В 1974 г. переехал в Лос-Анджелес, где написал свою дебютную композицию написал для сериала «Новички» (The Rookies) под псевдонимом Марк Сноу.