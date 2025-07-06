Госдума рассмотрит проект об ограничении вывода денег через баланс телефона

На следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который в ряде случаев не позволит операторам сотовой связи возвращать абоненту подозрительные средства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Злоумышленники таким способом могут выводить деньги с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета.