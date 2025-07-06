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Госдума рассмотрит проект об ограничении вывода денег через баланс телефона

Мера будет действовать в случае подозрений, что деньги были получены преступным путем
Ведомости

На следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который в ряде случаев не позволит операторам сотовой связи возвращать абоненту подозрительные средства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Злоумышленники таким способом могут выводить деньги с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета.

Инициатива, как пояснил в своем Telegram-канале спикер Госдумы, вводит обязанность операторов «прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса денежных средств». Мера будет действовать, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что деньги были получены преступным путем.

По словам Володина, решение позволит пресекать совершение краж и будет способствовать оперативному возмещению причиненного ущерба потерпевшим.

В мае банки предложили распространить ответственность за случаи телефонного мошенничества на операторов связи. По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения и передавать информацию банкам. Предполагается, что критерии определения таких звонков разработает кабмин.

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