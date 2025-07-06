Госдума рассмотрит проект об ограничении вывода денег через баланс телефона

Госдума рассмотрит проект об ограничении вывода денег через баланс телефонаМера будет действовать в случае подозрений, что деньги были получены преступным путем
На следующей неделе депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который в ряде случаев не позволит операторам сотовой связи возвращать абоненту подозрительные средства, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Злоумышленники таким способом могут выводить деньги с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета.
Инициатива, как пояснил в своем Telegram-канале спикер Госдумы, вводит обязанность операторов «прекратить возврат абоненту внесенных в качестве аванса денежных средств». Мера будет действовать, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что деньги были получены преступным путем.
По словам Володина, решение позволит пресекать совершение краж и будет способствовать оперативному возмещению причиненного ущерба потерпевшим.
В мае банки предложили распространить ответственность за случаи телефонного мошенничества на операторов связи. По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять подозрительные телефонные звонки и сообщения и передавать информацию банкам. Предполагается, что критерии определения таких звонков разработает кабмин.