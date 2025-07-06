МВД предупредило об аренде аферистами карт под предлогом сделок с криптовалютой
Злоумышленники предлагают гражданам сдать в аренду свои банковские карты и личные кабинеты в банках за высокое вознаграждение под предлогом сделок с криптовалютой или других операций. Об этом сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что карта будет использована для разового вывода денег, полученных преступным путем. Это является дропперством. За передачу посторонним доступа к личным платежным реквизитам гражданину грозит блокировка счета и уголовная ответственность, поскольку это будет соучастием в преступлении.
С 5 июля в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов. Теперь за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт и передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если клиент банка из корыстных соображений передал карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, он может лишиться свободы на срок до трех лет и получить штраф до 300 000 руб.
19 июня заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать 2 млн российских граждан.