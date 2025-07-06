МВД предупредило об аренде аферистами карт под предлогом сделок с криптовалютой

С 5 июля в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для дропперов. Теперь за операции по легализации преступного дохода с применением электронных кошельков и пластиковых карт и передачу электронных средств платежа третьим лицам за вознаграждение предусматривается до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Если клиент банка из корыстных соображений передал карту или доступ к счету другому лицу или совершил операции по его указанию, он может лишиться свободы на срок до трех лет и получить штраф до 300 000 руб.