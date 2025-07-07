Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта

Министерство транспорта РФ выразило соболезнования в связи с кончиной экс-министра Романа Старовойта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.



В Минтрансе отметили, что за время своей службы Старовойт был удостоен высоких государственных наград, в числе которых ордена Александра Невского, Почета и Дружбы. Минтранс отметил, что Старовойт пользовался уважением коллег и внес значительный вклад в развитие транспортной системы страны. В министерстве также подчеркнули, что его профессиональные знания, авторитет и готовность поддержать коллег в трудную минуту навсегда останутся в памяти сотрудников и руководства отрасли.