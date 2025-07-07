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Минтранс выразил соболезнования родным и близким Старовойта

Ведомости

Министерство транспорта РФ выразило соболезнования в связи с кончиной экс-министра Романа Старовойта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

В Минтрансе отметили, что за время своей службы Старовойт был удостоен высоких государственных наград, в числе которых ордена Александра Невского, Почета и Дружбы. Минтранс отметил, что Старовойт пользовался уважением коллег и внес значительный вклад в развитие транспортной системы страны. В министерстве также подчеркнули, что его профессиональные знания, авторитет и готовность поддержать коллег в трудную минуту навсегда останутся в памяти сотрудников и руководства отрасли.

7 июля экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой. Незадолго до этого президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра транспорта, которую тот занимал с мая 2024 г. 

В течение почти двух недель в сентябре – октябре 2018 г. был заместителем министра транспорта РФ (ведомство тогда возглавлял Евгений Дитрих), но 11 октября был назначен врио губернатора Курской области (его предшественником был Александр Михайлов). Весной 2019 г. окончил второй поток программы развития кадрового управленческого резерва («Школы губернаторов»). В сентябре того же года был избран главой региона, набрав 81,07% голосов. В ноябре 2020 г. вступил в «Единую Россию», в 2020–2024 гг. являлся секретарем Курского регионального отделения партии.

14 мая 2024 г. был назначен министром транспорта РФ, его предшественник Виталий Савельев был назначен вице-премьером РФ. 

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