Защита Арсланова планирует обжаловать приговор суда
Защита бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халила Арсланова планирует обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат заключенного Антон Антонов.
«С состоявшимся приговором суда, безусловно, согласиться нельзя, и он будет обжалован», – сказал он. Адвокат также отметил, что срок в 17 лет – с учетом состояния здоровья Арсланова – равносилен пожизненному заключению.
Военный суд избрал Арсланову меру наказания 7 июля в виде 17 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, экс-замглавы Генштаба ВС РФ назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки – более 24 млн руб.
В тот же день 235-й гарнизонный военный суд лишил Арсланова звания генерал-полковника и военных наград.
Генерал-полковника Арсланова задержали в 2020 г. Летом 2022 г. стало известно, что дело будет слушаться в закрытом режиме, так как в материалах Генпрокуратуры содержится служебная тайна.
Среди других фигурантов по делу были бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.