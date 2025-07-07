Защита Арсланова планирует обжаловать приговор суда

Среди других фигурантов по делу были бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.