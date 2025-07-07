Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Защита Арсланова планирует обжаловать приговор суда

Ведомости

Защита бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Халила Арсланова планирует обжаловать приговор. Об этом рассказал адвокат заключенного Антон Антонов.

«С состоявшимся приговором суда, безусловно, согласиться нельзя, и он будет обжалован», – сказал он. Адвокат также отметил, что срок в 17 лет – с учетом состояния здоровья Арсланова – равносилен пожизненному заключению.

Военный суд избрал Арсланову меру наказания 7 июля в виде 17 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, экс-замглавы Генштаба ВС РФ назначили штраф в двукратном размере от суммы взятки – более 24 млн руб.

В тот же день 235-й гарнизонный военный суд лишил Арсланова звания генерал-полковника и военных наград. 

Генерал-полковника Арсланова задержали в 2020 г. Летом 2022 г. стало известно, что дело будет слушаться в закрытом режиме, так как в материалах Генпрокуратуры содержится служебная тайна.

Среди других фигурантов по делу были бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и бывший военпред Игорь Яковлев. По данным следствия, ими были закуплены маршрутизаторы и другое оборудование, которое только собиралось в России, но производилось в Китае, на сумму 1,6 млрд руб. При этом указаны были российские производители.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных