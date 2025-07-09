Участок трассы М-12 «Восток» в Свердловской области откроется в июле
Запуск участка скоростной автодороги М-12 «Восток» на территории Свердловской области намечен на июль, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер. Его слова передает «Интерфакс».
Речь идет об участке трассы Дюртюли – Ачит, проходящем через Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял, что полностью ввести его в эксплуатацию планируется летом 2025 г.
Скоростная автомагистраль М-12 «Восток» соединит Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень. Трасса общей протяженностью 1961 км пройдет по девяти регионам страны и станет частью ключевого транспортного маршрута «Россия».
План дорожной деятельности России был утвержден правительством 31 марта 2025 г. (распоряжение № 768-р). Он рассчитан на шесть лет до 2030 г. и предполагает строительство и реконструкцию свыше 1900 км федеральных и 1700 км региональных автотрасс, в том числе около 900 км дорог на сельских территориях.