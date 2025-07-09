Роспотребнадзор: в РФ нет угрозы распространения сибирской язвы
В России исключена угроза эпидемиологического распространения сибирской язвы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Такое заявление сделало ведомство на фоне информации о введении карантина в двух селах на территории Республики Казахстан. Регион, в котором это произошло, не граничит с РФ, поэтому угрозы для россиян нет, отмечено в публикации.
По данным Роспотребнадзора, в Казахстане среди населения было зарегистрировано семь случаев сибирской язвы, также заболело 10 голов крупного рогатого скота (заражение людей произошло из-за контакта с больными животными). Инфекция не передается от человека человеку, подчеркнули в публикации.
В зоне риска находятся работники аграрной сферы, ветеринары, частные фермеры, контактирующие с животными, в особенности не прошедшими ветеринарно-санитарную экспертизу. В Роспотребнадзоре советуют не приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках, чтобы исключить риск заражения. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу.
8 июля в ведомстве также заявили о том, что в России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей. Он тоже не распространяется от человека человеку. На территории Австралии некоторое время назад был зарегистрирован четвертый с 1996 г. случай заражения этим вирусом.