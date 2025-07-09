Роспотребнадзор: в РФ нет угрозы распространения сибирской язвы

8 июля в ведомстве также заявили о том, что в России нет угрозы возникновения и распространения лиссавируса австралийских летучих мышей. Он тоже не распространяется от человека человеку. На территории Австралии некоторое время назад был зарегистрирован четвертый с 1996 г. случай заражения этим вирусом.