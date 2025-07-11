S7 возобновит рейсы в Геленджик в августе из Новосибирска и Москвы

9 июля Минтранс РФ заявил, что аэропорт Геленджика возобновит свою работу для внутренних рейсов. Датой первого рейса утвердили 18 июля, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». По данным пресс-службы аэропорта, рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который имеет пропускную способность 891 пассажир в час, а в год может обслуживать больше 1 млн пассажиров.