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S7 возобновит рейсы в Геленджик в августе из Новосибирска и Москвы

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Авиакомпания S7 Airlines объявила о возобновлении рейсов в Геленджик из двух городов – Новосибирска и Москвы. Продажа билетов на эти направления уже открыта, сообщили представители перевозчика.

С 7 августа полеты из новосибирского аэропорта «Толмачево» будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. С сентября расписание изменится: рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.

Из Москвы в Геленджик перелеты начнутся с 8 августа и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Время в пути из Москвы составит около четырех часов, а из Новосибирска – пять часов. Рейсы будут выполняться на современных лайнерах Boeing 737-800 и Airbus A320neo.

«Пассажирам доступны удобные стыковки на другие рейсы S7 Airlines – в Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, Читу, Абакан, Нерюнгри и по другим направлениям», – пояснили в компании.

9 июля Минтранс РФ заявил, что аэропорт Геленджика возобновит свою работу для внутренних рейсов. Датой первого рейса утвердили 18 июля, его выполнит авиакомпания «Аэрофлот». По данным пресс-службы аэропорта, рейсы будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который имеет пропускную способность 891 пассажир в час, а в год может обслуживать больше 1 млн пассажиров.

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