Суд подтвердил долг Блиновской перед Сбербанком на 13 млн рублей

При этом представитель блогера строил линию защиты на том, что компания Натальи Блиновской (она признана банкротом и привлечена к делу в статусе третьего лица) не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, построенному на «марафонах желаний», поэтому последняя не получала выгоду от кредитов. По мнению представителя, банк проявил неосмотрительность, т. к. ресторан, принадлежавший компании «Дог осьминог», не работал весь 2023 г. Второй кредит, указал он, был выдан уже после задержания Елены Блиновской.