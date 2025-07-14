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Суд подтвердил долг Блиновской перед Сбербанком на 13 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал требование Сбербанка к блогеру Елене Блиновской обоснованным. Сумма в размере около 13 млн руб. включена в реестр требований ее кредиторов в рамках дела о банкротстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Во время судебных разбирательств представитель банка утверждал, что весной 2023 г. компания «Дог осьминог», которая принадлежит сестре мужа ответчицы по делу Наталье Блиновской, получила два кредита, которые затем не вернула. Наталья была поручителем по кредиту. Позиция Сбербанка заключается в том, что Елена Блиновская является выгодоприобретателем по указанным сделкам.

При этом представитель блогера строил линию защиты на том, что компания Натальи Блиновской (она признана банкротом и привлечена к делу в статусе третьего лица) не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, построенному на «марафонах желаний», поэтому последняя не получала выгоду от кредитов. По мнению представителя, банк проявил неосмотрительность, т. к. ресторан, принадлежавший компании «Дог осьминог», не работал весь 2023 г. Второй кредит, указал он, был выдан уже после задержания Елены Блиновской.

Елена Блиновская была признана банкротом по ее собственному заявлению в ноябре 2024 г. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил ее к пяти годам колонии общего режима с обязательством выплатить штраф в размере 1 млн руб. и запретом заниматься коммерческой деятельностью на период четырех лет. Ее приговор касается обвинений в уклонении от налогов, легализации средств, полученных преступным путем, а также неправомерном обороте средств платежей. На ее имущество был наложен арест на сумму более 650 млн руб. Блиновская была задержана в апреле 2023 г.

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