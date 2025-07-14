Прощание с Юрием Морозом пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище

Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом состоится 16 июля в 10:00 в Центральной клинической больнице №1, а в 12:30 в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище пройдет закрытое отпевание для членов семьи и ближайшего окружения. Об этом сообщила жена режиссера Виктория Исакова в Telegram-канале.