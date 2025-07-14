Прощание с Юрием Морозом пройдет 16 июля на Ваганьковском кладбище
Церемония прощания с режиссером Юрием Морозом состоится 16 июля в 10:00 в Центральной клинической больнице №1, а в 12:30 в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище пройдет закрытое отпевание для членов семьи и ближайшего окружения. Об этом сообщила жена режиссера Виктория Исакова в Telegram-канале.
Как написала в своем обращении Исакова, сегодня близкие потеряли дорогого им человека, которого всегда называли «Юрочка». В своем сообщении она вспоминала его как идеального мужа, заботливого отца и деда, блестящего режиссера и интеллигентного человека.
Юрий Мороз получил режиссерское образование во ВГИКе (мастерская Герасимова-Макаровой). Его кинодебют состоялся в исторических картинах Сергея Герасимова о Петре I, а первой режиссерской работой стала экранизация булычевского «Подземелья ведьм» (1990).