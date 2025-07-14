В Тбилиси обрушился аварийный пятиэтажный дом
Директор департамента полиции Важа Сирадзе рассказал, что на месте ведутся спасательные работы и эвакуация жильцов.
Позже мэр столицы Каха Каладзе сообщил, что в результате обрушения один человек погиб, еще один доставлен в больницу. По его словам, корпус числился аварийным, мэрия неоднократно предлагала жильцам переехать, однако часть из них отказывались.
9 июля участок моста обрушился в городе Вадодара в индийском штате Гуджарат. Несколько машин упали в реку Махисагар, погибли девять человек.