Маск сообщил о новом полете Starship в августе
Следующий испытательный полет прототипа многоразового космического корабля Starship намечен на ближайшие три недели, сообщил предприниматель Илон Маск.
19 июня космический корабль Starship, который готовился к десятому испытательному полету, подвергся «серьезной аномалии» на испытательном космодроме Starbase. На странице NSF в соцсети X велась прямая трансляция испытаний ракеты, в ходе которой был зафиксирован мощный взрыв комического корабля незадолго до планируемого вывода на орбиту.
В сентябре 2024 г. Маск заявлял, что его компания собирается запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. По его словам, путешествовать на Марс можно только раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.