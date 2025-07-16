РПЦ поддержала законопроект о «фактических» женах участников спецоперации

15 июля депутаты Госдумы не стали принимать на пленарном заседании этот законопроект, несмотря на длительную подготовку к рассмотрению документа. Формально соответствующий пункт повестки (№43) просто «пропустили». По словам источников «Ведомостей», в ходе обсуждения повестки глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения. Володин при этом решил оставить вопрос в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.