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РПЦ поддержала законопроект о «фактических» женах участников спецоперации

Накануне депутаты Госдумы не стали принимать документ
Ведомости

Русская православная церковь (РПЦ) поддержала инициативу о так называемых «фактически брачных отношениях» участников спецоперации. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП).

По данным источников, в письме Церкви говорится, что в РПЦ поддерживают инициативу, поскольку она предоставляет социальные гарантии близким военнослужащих: погибших и тех, кто был ранен в ходе участия в спецоперации.

15 июля депутаты Госдумы не стали принимать на пленарном заседании этот законопроект, несмотря на длительную подготовку к рассмотрению документа. Формально соответствующий пункт повестки (№43) просто «пропустили». По словам источников «Ведомостей», в ходе обсуждения повестки глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения. Володин при этом решил оставить вопрос в повестке, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.

Собеседники «Ведомостей» в Госдуме также сообщали, что вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе – «Единая Россия») высказывались против инициативы. Кузнецова, зампред Госдумы Петр Толстой и Останина также возражали 14 июля на совете Госдумы, ссылаясь на то, что законопроект разрушает традиционные ценности, утверждают источники.

Сенатор Андрей Клишас опубликовал соответствующее письмо патриарха Московского и Всея Руси Кирилла председателю Госдумы Вячеславу Володину, датированное 9 июля. В нем патриарх отмечает, что законопроект «заслуживает поддержки», так как предоставляет социальные гарантии лицам, состоящим в фактических брачных отношениях с военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации, или с лицами, «погибшими в связи с проживанием или временным пребыванием» в зоне спецоперации, а также их несовершеннолетним детям.

«По вопросу традиционных ценностей в законопроекте о "фактических брачных отношениях" я больше склонен доверять Святейшему Патриарху Кириллу», – прокомментировал Клишас.

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