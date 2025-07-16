Госдума может разработать новый законопроект о женах участников спецоперации

Госдума может разработать новый законопроект о женах участников спецоперацииУже готовую к принятию 15 июля инициативу депутаты «не успели» рассмотреть
Депутаты, несмотря на долгую подготовку к рассмотрению законопроекта о так называемых «фактически брачных отношениях», не стали принимать его на пленарном заседании 15 июля. Формально соответствующий пункт повестки (№ 43) просто «пропустили». Хотя накануне совет Госдумы назначил обсуждение законопроекта на вторник.
Правда, еще во время обсуждения повестки (эту часть пленарки закрывают от прессы) глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), а затем координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложили снять законопроект с рассмотрения, рассказали «Ведомостям» два источника на Охотном Ряду. Его решил оставить в повестке спикер Вячеслав Володин, сообщив, что депутаты ждут отзыв Минобороны, а все процедурные моменты с его рассмотрением соблюдены.
В ходе пленарки прошло совещание у Володина, посвященное законопроекту, рассказали три источника в Госдуме. На нем и вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе – «Единая Россия») высказались против инициативы. Кузнецова, зампред Госдумы Петр Толстой и Останина возражали и 14 июля на совете Госдумы, ссылаясь на то, что законопроект разрушает традиционные ценности, утверждают источники «Ведомостей».
Высокопоставленные депутаты выразили желание поучаствовать в доработке законопроекта, рассказали источники «Ведомостей». В ближайшие дни в нижнюю палату внесут новую инициативу во исполнение поручения президента от 14 января 2024 г., говорят собеседники. В нем, в частности, пропишут меры поддержки гражданских жен, о которых говорилось в поручении, но там не будет темы передачи наследства погибших участников спецоперации их гражданским женам.
Эта работа, как утверждает один из собеседников «Ведомостей», может быть поручена Яровой. Новый законопроект рассмотрят до конца весенней сессии – у депутатов осталось четыре пленарных заседания, говорит один из источников.
Законопроект из повестки 15 июля в текущем виде принят не будет, полагают два собеседника «Ведомостей». Его авторами были председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас и на тот момент первый вице-спикер СФ Андрей Турчак (сейчас – глава Республики Алтай).
Коммунисты, которые активнее всего публично выступают против инициативы, сравнили авторов законопроекта с «троицей», которая подписала Беловежские соглашения о прекращении существования СССР, говорят источники «Ведомостей».
Кто еще против, а кто за
Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, был внесен в Госдуму еще 30 января 2024 г. С тех пор он лежал без движения. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что он завис в Госдуме из-за позиций Володина, Кузнецовой и Яровой, которые апеллируют к традиционным ценностям при принятии решения.
На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству (его возглавляет Крашенинников) рекомендовал палате принять инициативу в первом чтении.15 июля депутат сказал, что в случае принятия закона будет устранена несправедливость в отношении гражданских супругов. Он подчеркнул, что изменения вносятся в закон о введении III части Гражданского кодекса, что показывает временный характер нормы.
«Законопроект сложный, он вызывает дискуссию. Мы договорились, что ко второму чтению обязательно укажем, что это не является браком. <...> Очень надеюсь, что в весеннюю сессию, т. е. до конца июля, мы этот закон примем в третьем чтении, и закон начнет работать», – заявил Крашенинников.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 14 июля также поддержала законопроект при условии доработки его ко второму чтению, сказал близкий к комиссии собеседник. В отзыве правительства говорилось, что положения законопроекта, которые предусматривают, что установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком и что сведения об этом вносятся в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, не соответствуют ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации. По Семейному кодексу браки заключаются только в загсах.
Также правительство указывало, что в законопроекте нужно прописать, что ни одно из лиц, находящихся в фактических брачных отношениях, которые признаются судом браком, не должно состоять в зарегистрированном браке. Предлагается и в особых случаях дать возможности суду признавать фактически брачные отношения, если люди жили вместе менее трех лет.
В Госдуму поступали и иные письма. В частности, законопроект поддержала Русская православная церковь (РПЦ), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента (АП). В письме Церкви говорится, что в РПЦ поддерживают инициативу, поскольку он предоставляет социальные гарантии близким военнослужащих: погибших и тех, кто был ранен в ходе участия в специальной военной операции. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Московского патриархата.
Также на Охотный Ряд писали гражданские жены участников спецоперации с просьбой принять такой закон, рассказывали «Ведомостям» несколько депутатов. В АП поддерживали инициативу, сказали три источника «Ведомостей».
В начале этого года Володин уже снимал с рассмотрения законопроект Крашенинникова и Клишаса, напоминает собеседник в Госдуме. Тогда в новом законе о местном самоуправлении был прописан переход на одноуровневую модель МСУ. Накануне заседания спикер законопроект снял с повестки. В итоге инициатива была доработана, регионам оставили вариативность – они могут перейти на одноуровневую модель или оставить двухуровневую.