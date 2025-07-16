Госдума может разработать новый законопроект о женах участников спецоперации

Законопроект, позволяющий гражданским женам погибших и пропавших без вести участников спецоперации через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы, был внесен в Госдуму еще 30 января 2024 г. С тех пор он лежал без движения. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что он завис в Госдуме из-за позиций Володина, Кузнецовой и Яровой, которые апеллируют к традиционным ценностям при принятии решения.