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В Минобрнауки предложили ввести государственное регулирование цен на обучение

Ведомости

Министерство науки и высшего образования могло бы заняться регулированием стоимости обучения в вузах. Об этом заявил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук на расширенном заседании думского комитета по науке и высшему образованию, посвященном проблеме роста цен на программы высшего образования.

По словам Омельчука, сейчас во всех вузах порядок оплаты устанавливает их учредитель. «Для сельскохозяйственных вузов – это Минсельхоз, для медицинских университетов – это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», – отметил он.

Омельчук заявил, что сейчас Минобрнауки проводит мониторинг и видит, что каждый вуз работает «по своим правилам». При этом важным ориентиром для стоимости платного обучения являются нормативные затраты на бюджетного студента.

В июне «Ведомости» писали, что в семи из десяти ведущих вузов России по версии рейтингового агентства RAEX за 2025 г. цены на обучение по отдельным направлениям подготовки выросли минимум на 25% в сравнении с 2024 г. Самый серьезный подъем цен – примерно на 50–60% – в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех).

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