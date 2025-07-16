В Минобрнауки предложили ввести государственное регулирование цен на обучение

По словам Омельчука, сейчас во всех вузах порядок оплаты устанавливает их учредитель. «Для сельскохозяйственных вузов – это Минсельхоз, для медицинских университетов – это Минздрав. С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», – отметил он.