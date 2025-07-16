Путин принял участие в открытии нового участка М-12 Дюртюли – Ачит

План дорожной деятельности России был утвержден правительством 31 марта 2025 г. (распоряжение № 768-р). Он рассчитан на шесть лет до 2030 г. и предполагает строительство и реконструкцию свыше 1900 км федеральных и 1700 км региональных автотрасс, в том числе около 900 км дорог на сельских территориях.