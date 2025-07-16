Путин принял участие в открытии нового участка М-12 Дюртюли – Ачит
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по новому отрезку скоростной автодороги М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит. Маршрут проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.
На участке построены 99 искусственных сооружений: путепроводы, мосты и транспортные переходы. Трасса М-12 призвана соединить Москву с Екатеринбургом и станет частью единой магистрали, обеспечивающей скоростное сообщение между европейской частью России и Уралом.
План дорожной деятельности России был утвержден правительством 31 марта 2025 г. (распоряжение № 768-р). Он рассчитан на шесть лет до 2030 г. и предполагает строительство и реконструкцию свыше 1900 км федеральных и 1700 км региональных автотрасс, в том числе около 900 км дорог на сельских территориях.