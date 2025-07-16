Депутат Боярский: за просмотр интервью с иноагентами не предусмотрен штраф

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин сообщал, что новые поправки в законодательство подразумевают, что использование сервисов VPN при совершении преступлений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. «Запрета VPN-сервисов (для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования), а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается», – заключил он.