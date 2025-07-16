Депутат Боярский: за просмотр интервью с иноагентами не предусмотрен штраф
В соответствии с внесенными в Госдуму поправками, предусматривающими штрафы за поиск заведомо экстремистских материалов, просмотр интервью с участием иноагентов не будет облагаться санкциями. Об этом заявил глава IT-комитета нижней палаты Сергей Боярский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что создание мемов с иноагентами или экстремистами также не будет считаться распространением экстремистских материалов до тех пор, пока этот мем не попадет в реестр Минюста.
15 июля стало известно, что в Госдуму ко второму чтению в законопроект об усилении административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности внесли пакет поправок, связанный со штрафами за нарушение доступа к информации.
Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин сообщал, что новые поправки в законодательство подразумевают, что использование сервисов VPN при совершении преступлений будет расцениваться как отягчающее обстоятельство. «Запрета VPN-сервисов (для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования), а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается», – заключил он.