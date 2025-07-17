Яровая: перечень оснований для лишения гражданства расширили по 14 статьям

15 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты выступили с инициативой о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России еще по девяти статьям УК РФ. Принятие закона он анонсировал до 23 июля. До этого, 8 июля, список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, также был дополнен. Тогда это коснулось таких деяний, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.