Яровая: перечень оснований для лишения гражданства расширили по 14 статьям
Приобретенного гражданства РФ смогут лишать на основании совершения еще 14 преступлений, заявила на пресс-подходе в преддверии пленарного заседания вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, передает парламентское телевидение «Дума ТВ».
«Речь идет о том, что мы отстояли включение в основание прекращения гражданства наиболее опасные, тяжкие и страшные преступления», – сказала она. По словам Яровой, в перечень включены убийство, насилие над детьми, изготовление детской порнографии, преступления против основ российской государственности, а также деяния экстремистской и террористической направленности и др.
Парламентарий подчеркнула, что инициативу депутатов поддержали силовые ведомства, правоохранительные органы и правительство РФ. Яровая отметила, что эти меры направлены на то, чтобы действовать в интересах граждан и национальной безопасности России.
15 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты выступили с инициативой о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России еще по девяти статьям УК РФ. Принятие закона он анонсировал до 23 июля. До этого, 8 июля, список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, также был дополнен. Тогда это коснулось таких деяний, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.