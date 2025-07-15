Госдума может расширить перечень оснований для лишения гражданства 17 июля

Список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, был дополнен 8 июля такими преступлениями, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.