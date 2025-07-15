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Госдума может расширить перечень оснований для лишения гражданства 17 июля

Ведомости

Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) одобрил поправки о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ еще на девять уголовных статей. Это следует из соответствующего документа.

Депутаты нижней палаты могут рассмотреть данный законопроект во втором чтении уже 17 июля.

15 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты выступили с инициативой о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства России еще по девяти статьям УК РФ. Володин рассказал, что выйти на принятие закона планируется до 23 июля.

Список преступлений, за которые мигрантов будут лишать российского гражданства, был дополнен 8 июля такими преступлениями, как конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, оказание помощи противнику, направленной на подрыв безопасности России, пропаганда нацистской атрибутики, действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и др.

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