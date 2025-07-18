Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение об этом появилось в 11:37 мск. Кореняко пояснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны, с вечера 17 июля до 7:00 18 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА над регионами. Больше всего дронов (31) сбито в Брянской области.
В ночь на 18 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской областью. Атаке подверглись Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.
В ночь на 18 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала также в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля ограничения устанавливались в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».