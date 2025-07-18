Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги

В ночь на 18 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» в Подмосковье, а также «Стригино» в Нижнем Новгороде. Мера действовала также в калужском «Грабцево». Поздним вечером 17 июля ограничения устанавливались в подмосковных «Домодедово» и «Жуковском».