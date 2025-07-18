В Минздраве рассказали об увольнении 21% медсестер в первый год работы
В течение первого года работы в медицинских учреждениях увольняется 21% российских медсестер. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова во время конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита кадров».
«Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 000 почти 15 000 медицинских сестер проработали меньше года и уволились», – цитирует ее ТАСС.
По словам Семеновой, в среднем этот показатель составляет менее 15% в российских регионах. Лидируют по количеству уволившихся республики Тыва (42%), Алтай (41%), Калмыкия (34%), Бурятия (33%) и Курганская область (32%). Менее 15% медсестер уходят в первый год работы в Ивановской и Херсонской областях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
В мае 2024 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о нехватке в России 30 000 медицинских работников. Он обратил внимание, что в стране делается многое в сфере здравоохранения, но проблема с недостатком кадров остается актуальной.
В декабре прошлого года правительство России дополнительно направило регионам почти 10 млрд руб. на оплату труда медработников. Председатель правительства Михаил Мишустин выразил надежду, что эти средства будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая качество медицинской помощи в стране.