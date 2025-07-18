В Минздраве рассказали об увольнении 21% медсестер в первый год работы

«Мы с пенсионным фондом решили посмотреть, сколько из молодых специалистов, пришедших на должность медицинских сестер, остались работать в своих организациях больше года. Из 69 000 почти 15 000 медицинских сестер проработали меньше года и уволились», – цитирует ее ТАСС.