Росавиация ввела ограничения на работу «Шереметьево»
В аэропорту «Шереметьево» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в Росавиации. Ограничения также продолжают действовать во «Внуково».
Полеты в аэропорту 20 июля ограничивают на фоне попыток атак беспилотников на столицу. Мэр Сергей Собянин сообщал о нескольких сбитых БПЛА, которые летели на Москву. Ночью беспилотный летательный аппарат также был сбит над Зеленоградом, рассказывал мэр Москвы. После падения обломков пострадавших и серьезных повреждений нет.