Росавиация ввела ограничения на работу «Шереметьево»

Полеты в аэропорту 20 июля ограничивают на фоне попыток атак беспилотников на столицу. Мэр Сергей Собянин сообщал о нескольких сбитых БПЛА, которые летели на Москву. Ночью беспилотный летательный аппарат также был сбит над Зеленоградом, рассказывал мэр Москвы. После падения обломков пострадавших и серьезных повреждений нет.