«РИА Новости»: в «Шереметьево» пассажиры блокировали посадку на рейс в Минводы

Задержки и отмены рейсов затронули столичный аэропорт на фоне атак беспилотников. Работу «Шереметьево» и других аэропортов ограничивала в связи с налетами БПЛА Росавиация. Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о сбитых дронах.