«РИА Новости»: в «Шереметьево» пассажиры блокировали посадку на рейс в Минводы
В аэропорту «Шереметьево» пассажиры авиакомпании «Победа» блокировали посадку на рейс в Минеральные Воды. Другой борт в этот же город должен был вылететь днем ранее, передает «РИА Новости».
По данным агентства, 20 июля пассажиры требовали представителей перевозчика объяснить, почему идет посадка и вылет самолета в Минводы по расписанию воскресенья, хотя люди ждали вылета со вчерашнего дня, 19 июля.
Позднее «РИА Новости» сообщило, что задержанный рейс «Победы» из Москвы приземлился в пункте назначения. Пассажиры прибыли в Минводы с опозданием в почти 20 часов.