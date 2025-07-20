На фоне отмены рейсов из «Пулково» в Москву РЖД вывели дополнительный «Сапсан»

В Росавиации 20 июля заявили о введении временных ограничений на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». Как пояснил представитель авиарегулятора Артем Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о уничтожении украинских беспилотников, летевших на Москву.