На фоне отмены рейсов из «Пулково» в Москву РЖД вывели дополнительный «Сапсан»
Поезд № 755 отправится с Московского вокзала 21 июля в 06:40. В «Пулково» добавили, что на ночные поезда Северо-Западного филиала «ФПК» добавлены вагоны.
В воздушной гавани ранее сообщили, что в связи с действием ограничений в районах аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» авиакомпания «Россия» скорректирует расписание и отменит часть рейсов в Москву. Ситуация затронула 12 рейсов во «Внуково» и пять рейсов в «Шереметьево»
В Росавиации 20 июля заявили о введении временных ограничений на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». Как пояснил представитель авиарегулятора Артем Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о уничтожении украинских беспилотников, летевших на Москву.
В «Шереметьево» предупредили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. В аэропорту «Внуково» авиакомпании также осуществляют вынужденные корректировки расписания, обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщал Telegram-канал воздушной гавани.