Газета
Телеграм
Главная / Общество /

На фоне отмены рейсов из «Пулково» в Москву РЖД вывели дополнительный «Сапсан»

Ведомости

РЖД назначили дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» из-за отмены части рейсов в Москву из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта «Пулково». 

Поезд № 755 отправится с Московского вокзала 21 июля в 06:40. В «Пулково» добавили, что на ночные поезда Северо-Западного филиала «ФПК» добавлены вагоны. 

В воздушной гавани ранее сообщили, что в связи с действием ограничений в районах аэропортов «Внуково» и «Шереметьево» авиакомпания «Россия» скорректирует расписание и отменит часть рейсов в Москву. Ситуация затронула 12 рейсов во «Внуково» и пять рейсов в «Шереметьево»

В Росавиации 20 июля заявили о введении временных ограничений на работу аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово». Как пояснил представитель авиарегулятора Артем Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского авиасообщения. В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал о уничтожении украинских беспилотников, летевших на Москву.

В «Шереметьево» предупредили, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено. В аэропорту «Внуково» авиакомпании также осуществляют вынужденные корректировки расписания, обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме, сообщал Telegram-канал воздушной гавани.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных