Верховный суд ликвидировал партию «Российский общенародный союз»

По данным Минюста, с 25 марта 2018 г. РОС не участвовал в выборах в Госдуму, в губернаторских кампаниях, в выборах в заксобрания. За указанный период на выборах в органы местного самоуправления партия выдвинула кандидатов лишь в 13 регионах (Татарстан, Хакасия, Камчатский и Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург). То есть участие кандидатов от РОСа на указанном уровне выборов затронуло менее половины субъектов РФ, как того требует закон, обращает внимание Минюст.