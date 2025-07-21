Верховный суд ликвидировал партию «Российский общенародный союз»
По требованию Минюста РФ Верховный суд ликвидировал партию «Российский общенародный союз» (РОС), председателем которой является экс-кандидат в президенты РФ и бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Об этом сообщает «РИА Новости».
1 июля стало известно, что Минюст подал иск в Верховный суд о ликвидации РОС. Основанием для ликвидации, как следует из текста иска, является неучастие партии в выборах в течение семи лет.
По данным Минюста, с 25 марта 2018 г. РОС не участвовал в выборах в Госдуму, в губернаторских кампаниях, в выборах в заксобрания. За указанный период на выборах в органы местного самоуправления партия выдвинула кандидатов лишь в 13 регионах (Татарстан, Хакасия, Камчатский и Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Новосибирская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург). То есть участие кандидатов от РОСа на указанном уровне выборов затронуло менее половины субъектов РФ, как того требует закон, обращает внимание Минюст.
Партийцы были несогласны с иском Минюста. По убеждению бывшего вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина, действия Минюста – это «политическая акция».