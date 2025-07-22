ФСБ заявила о задержании готовивших теракты пособников спецслужб Украины

В ФСБ рассказали, что задержанный в городе Харцызске (ДНР) причастен к подготовке убийства одного из военнослужащих региона. Также он передавал украинской стороне данные о местах дислокации подразделений российской армии и вовлекал пользователей соцсетей в участие в деятельности украинских террористических организаций, утверждает спецслужба. Кроме того, была задержана гражданка Украины, которая в Ярославле собирала по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство. Подорвать его планировалось на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.