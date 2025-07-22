ФСБ заявила о задержании готовивших теракты пособников спецслужб Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Донецкой народной республике (ДНР), Ярославской и Липецкой областях трех человек, которые были завербованы украинской стороной для участия в диверсионно-террористической деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанные, как утверждается, занимались подготовкой терактов, передавали данные о Вооруженных силах РФ и пытались вовлечь граждан в террористическую деятельность через мессенджеры. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1.1 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность) и ст. 275 (государственная измена) УК России.
В ФСБ рассказали, что задержанный в городе Харцызске (ДНР) причастен к подготовке убийства одного из военнослужащих региона. Также он передавал украинской стороне данные о местах дислокации подразделений российской армии и вовлекал пользователей соцсетей в участие в деятельности украинских террористических организаций, утверждает спецслужба. Кроме того, была задержана гражданка Украины, которая в Ярославле собирала по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство. Подорвать его планировалось на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры региона.
В Липецкой области был задержан россиянин, причастный к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих. По данным ФСБ, Второй западный окружный военный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.