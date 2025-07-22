СК: главред Telegram-канала Baza задержан по подозрению в даче взятки

Задержания проходили в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Кроме того, главное следственное управлением СК России по Москве продолжает работу в рамках расследования этого дела со всеми лицами, которые могут располагать необходимой информацией, говорится в сообщении.