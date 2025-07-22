СК: главред Telegram-канала Baza задержан по подозрению в даче взятки
В Москве задержали главного редактора канала «Baza» Глеба Трифонова и его коллегу по подозрению в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. Они доставлены к следователю для допроса.
Также СК сообщил, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации.
По информации источника «Ведомостей», с ходатайством об избрании меры пресечения следствие обратиться в один из столичных судов завтра – 23 июля.
Кроме журналистов, на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области были задержаны трое сотрудников полиции. Они будут доставлены в Москву.
Задержания проходили в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Кроме того, главное следственное управлением СК России по Москве продолжает работу в рамках расследования этого дела со всеми лицами, которые могут располагать необходимой информацией, говорится в сообщении.
Утром 22 июля сотрудники полиции и ОМОНа провели обыски в квартире Трифонова, после чего увезли его в неизвестном направлении. На этом фоне СК сообщил о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Позже ТАСС сообщил, что главред Telegram-канала Baza задержан по делу о превышении полномочий, он пока не имеет точного процессуального статуса.