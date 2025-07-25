При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане Белоруссии и КНР

Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке.