При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане Белоруссии и КНР
В результате крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области погибли гражданин Белоруссии и гражданин Китая. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и представительство российского внешнеполитического ведомства в Благовещенске оказывают помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран, структурами МЧС, Росавиации и властей Амурской области. В МИДе выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
Утром 24 июля в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Он не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке.
На борту воздушного судна было 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа. Все они погибли. В Амурской области и Хабаровском крае власти объявили трехдневный траур.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Следствие рассматривает две основные версии авикатастрофы: техническую неисправность или человеческий фактор. На месте крушения самолета нашли бортовые самописцы. Их доставят в Москву для расшифровки.